O desenvolvimento econômico do município de Pouso Novo passa por uma série de fatores e setores, sendo de forma especial pela secretaria de Obras, que no atual governo instalado em janeiro, vem realizando diversas obras de infraestrutura que visam a instalação de novos empreendimentos que permitem o aumento da criação de frangos e suínos, que geram mais renda para os produtores e fazem crescer o índice de retorno de ICMS do Município. O secretário de Obras Nilto Gerevini revelou que a secretaria está realizando este tipo de serviço fornecido de forma gratuita pelo município, sempre pensando no desenvolvimento econômico do Município e na prosperidade de todos os munícipes.

Entre estas obras está a conclusão de uma terraplanagem de 200 metros de comprimento por 70 metros de largura em Medorema, onde Celso e Marcelo Guerra fazem a construção de dois aviários para criação de 35 mil frangos por lote, em cada aviário. Em Picada Castro, uma terraplanagem de 120 metros de comprimento por 30 metros de largura, foi concluída para Adair Andreolli construir um chiqueiro que já está operando com capacidade para 600 suínos terminação. Em Arroio do Leite, a secretaria de Obras participa de uma terraplenagem para ampliação do condomínio de suínos de Marcos Schommer que atua com 1,8 mil matrizes para criação de leitões para empresa JBS. Após a ampliação o chiqueiro vai operar com 2.550 matrizes.

