Geral

CTG Capitão Ribeiro com nova patronagem

O CTG Capitão Ribeiro definiu nesta semana a nova patronagem. A eleição, com chapa única, ocorreu na segunda-feira (5) no galpão de Paulo Hunhoff e definiu a nomeação do novo patrão Márcio Zambiazi, capataz campeiro Mateus Hammes, tesoureira, Thaís Benincá e secretário, Henrique da Costa.

Zambiazi, 42 anos, é associado ao CTG desde a fundação e assumirá o lugar de César Beneduzzi, que foi fundador da entidade, patrão por mais de 12 anos, vice-coordenador da 24ª Região Tradicionalista e prefeito de Capitão. “Coloquei o meu nome à disposição. Não podemos deixar a causa tradicionalista de lado”, diz.

A nova patronagem já se organiza para a retomada das atividades campeiras. A previsão é que o primeiro rodeio seja realizado em agosto, em Encantado, seguindo algumas restrições e fechado ao público. O CTG também deverá participar do acendimento da Chama Crioula, em 4 de setembro, que ocorrerá no Cristo Protetor.

Já para o próximo ano, Zambiazi pretende avaliar o atual cenário da pandemia e questões financeiras para a retomada do rodeio crioulo em Capitão, que não foi realizado em 2021. “Dependemos da ajuda financeira e autorizações sanitárias para realização do evento. Caso contrário teremos que cancelar”. O CTG Capitão Ribeiro possui atualmente 60 associados.

Por daiane