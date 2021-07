Geral

Como forma de comemorar o São João, o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Arroio do Meio promoveu na sexta-feira, dia 25, o seu arraiá em formato drive-thru. A ação ocorreu nas dependências do Cras e contou com a presença do prefeito Danilo Bruxel e da vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen.

Com um ambiente especialmente decorado para a data, as alunas das oficinas do Cras foram convidadas para retirar o seu kit São João, composto por um vira mate, um pacote de erva-mate, rapadura e bolo de aipim. Na ocasião também teve pipoca doce e salgada para saborear.

“A ação teve por objetivo fazer com que as alunas fizessem a sua festa em casa, já que não podemos comemorar com grandes eventos”, destaca a assistente social, Natalia Capitanio. Atualmente o Cras conta com 208 alunas distribuídas entre as oficinas.

Por daiane