Solidariedade

A Administração Municipal de Pouso Novo tem em andamento a Campanha do Agasalho de 2021. Coordenada pelo Cras em parceria com a Assistência Social, a iniciativa visa atender as pessoas de baixa renda do município. Quem tiver algum donativo, como roupas, calçados, roupa de cama e cobertores, pode encaminhar sua doação para o Cras ou entrar em contato com este setor que fará o recolhimento. Sônia Paludo, coordenadora do Cras, disse que já existe uma grande procura, destacando que há uma carência com roupas masculinas. A distribuição é feita pelo Cras que mantém uma sala no Ginásio de Esportes buscando beneficiar as famílias necessitadas.

Por daiane