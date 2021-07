Esportes

A Copa do Brasil tem previsto seu reinício na última semana de julho com os jogos da rodada de ida pela fase de oitavas de final. A disputa será pelo sistema eliminatório com jogos de ida e volta. Nesta fase, o Grêmio terá como adversário o Vitória da Bahia. A partida da ida será disputada em Salvador na última semana de julho e a partida da volta na primeira semana de agosto em Porto Alegre. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta na fase de oitavas de final a equipe da LDU. A Conmebol definiu estes jogos para os dias 13 de julho, no Chile e no dia 20 de julho, em Porto Alegre.

