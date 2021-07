Geral

O prédio do novo Centro Administrativo de Pouso Novo, teve concretada na quinta-feira, dia 24, a parte da cobertura. O trabalho foi executado pela empresa L&D Construtora, de Erechim, responsável pela construção com acompanhamento do engenheiro da prefeitura Bruno Girardi. Após essa etapa, a obra deverá continuar com a colocação do telhado e seguir com os revestimentos externos e internos e a colocação do reboco.

A obra, que possui um total de 830m², sendo que 415m² ficam sob pilotes, com garagem aberta na parte térrea, tem previsto receber um investimento de mais de R$ 990 mil, valor contratado pelo município através de empréstimo de R$ 1,1 milhão pelo Programa Fimisa da Caixa Econômica Federal, com prazo para a amortização de 108 meses com 12 meses de carência e uma taxa de juros de 5,1% ao ano.

Por daiane