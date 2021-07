O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O maestro Adriano Prediger, 45 anos, anunciou seu desligamento da música e dos corais que regia – municipais de Arroio do Meio (Comam), de Capitão, Progresso e Feliz, para se dedicar exclusivamente ao setor cervejeiro.

Em decorrência da pandemia, já em março de 2020, todos os contratos de regência com prefeituras foram suspensos, o que intensificou seu foco na sua microcervejaria Sonora Artesanal, que possui em Costão, Estrela, localidade de onde é natural. “Nunca queria desistir da música. A intenção era conciliar com a fabricação de cerveja, mas a pandemia me mostrou novos ares e estou gostando. Tenho certeza de que o Comam e os outros corais vão continuar fazendo sucesso. Vão encontrar bons regentes. Apesar de todos sermos únicos, ninguém é insubstituível”, explica.



À frente do Comam desde 2003, Adriano Prediger foi o sexto regente da entidade. Ao longo de 17 anos, ele pontua a renovação artística, a evolução técnica e a modernização na dinâmica musical, conquistadas com a dedicação contínua por meio de oficinas técnicas de musicalização, que envolvem postura, desinibição, respiração diafragmática, condicionamento vocal, ritmo, afinação, repetição, bagagem cultural e trabalho de grupo. O que permitiu a execução de canções mais elaboradas, que vão do estilo tradicional clássico ao popular. Autoditata, Prediguer toca 11 instrumentos musicais diferentes, atua no canto coral desde os 14 anos, é maestro desde 1997 e é produtor musical, com estúdio próprio.



A presidente do Comam Salete Sebastiany Alves revela que a diretoria da entidade já previa esta possibilidade, e agradece pela forma diplomática e cordial como ele pediu o desligamento. “A pandemia levou a isso e ele precisava de outra renda para sobreviver. Temos outros nomes para a regência, mas só vamos revelar novidades em agosto ou depois, quando o retorno dos ensaios será viável. Temos muitos idosos, alguns com idade bastante avançada e outros doentes, que vão deixar o coral. Além do novo regente, temos o desafio de encontrar novos cantores. Possivelmente os ensaios serão feito em grupos menores divididos por naipes”, revela.

Fundado em 13 de agosto de 1975 o Comam tem como lema “Onde há canto, celebra-se a vida”.

Por daiane