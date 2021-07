Geral

Natural de Boa Vista do Buricá, o novo Capitão da 3ª Cia do 22º Batalhão da Brigada Militar, com sede em Arroio do Meio, Jorge Luís Engster, também responde pelo Comando das Cias de Lajeado, Encantado e Arvorezinha, totalizando 27 municípios, além da coordenação da Patrulha Maria da Penha. Na Cia de Lajeado tem à disposição a Força Tática e a Rocam (motocicletas).

Engster responde como interino da Cia de Arroio do Meio há três meses. Antes disso, vinha atuando na 40º BPM de Estrela No qual estava desde novembro de 2014, quando se formou capitão, e foi cedido para o 22º BPM Lajeado para suprir a falta de capitães.

Com 23 anos de corporação, iniciou a trajetória na região de Feliz, convivendo com assaltos a banco, numa época em que a BM não conseguia fazer frente ao armamento de grosso calibre e veículos de alta velocidade dos criminosos. Atualmente, considera de excelente nível a tecnologia, com videomonitoramento em tempo real, equipamentos, armamento e frota da Brigada Militar. Agradece o apoio da comunidade, entidades e de empresas no repasse de recursos, citando o Piseg, em que empresas estão repassando Pick-Ups semiblindadas, diretamente à corporação local, por meio da dedução de ICMS. “O Estado sempre compra bons lotes de armamento e balística. Contamos com fuzis e armas automáticas. A renovação da frota precisa ser contínua, pois os veículos circulam 24 horas por dia. A luta frequente tem sido a disponibilização de mais soldados, para garantir um bom atendimento à comunidade. Por isso, precisamos do apoio do poder público para garantir que parte dos novos soldados em formação venham para cá. Quanto ao videomonitoramento, acredita que o cercamento eletrônico pode evoluir com vigilância na entrada e saída de bairros e pontos de tráfico de drogas.

De acordo com o capitão, atualmente a formação de um soldado leva entre seis e oito meses. Já a formação de capitães é mais demorada. A conclusão do curso em andamento está prevista para o segundo semestre de 2021. A BM também conta com a Força Tática e a Rocam (Ronda de motocicletas), que são acionadas em situações de mais risco que exigem repressão qualificada, além do serviço de inteligência discreto. “Estes agentes são selecionados pelo perfil, que exige capacidade técnica, física, proatividade e disponibilidade diferenciadas. São acionados geralmente para neutralizar ondas de crimes, como a que vinha ocorrendo em São Caetano, há algumas semanas”.

O capitão explica que o Programa Avante, que divide os grupos criminais por tipicidade, ajuda a detectar quando algumas situações saem da normalidade. Em Arroio do Meio, o foco da BM é coibir os crimes patrimoniais, já que o índice de crimes letais é baixo, salvo situações de crimes passionais e de brigas por ponto de tráfico, que são difíceis de se prevenir. “Queremos nos aproximar da comunidade para ela se sentir protegida. A ideia é melhorar o atendimento ao cidadão para uma pronta resposta mais rápida”

Números

Das 85 prisões realizadas no primeiro semestre, explica que incluem, além de crimes graves, delitos de menor potencial ofensivo, como posse de entorpecentes, ameaças, acidentes com lesões, situações que a pena não ultrapassa dois anos, em que os indivíduos assinam Termo Circunstanciado se comprometendo a se apresentar no Juizado Especial Criminal (Jec).

As 2.056 abordagens e 1.785 veículos fiscalizados, ocorreram contra indivíduos de atitude e comportamento suspeito, para prevenir crimes, e em barreiras policiais. As 546 ocorrências abrangem todos os tipos de chamado para intervenções, “nem todos são crimes, alguns são meras averiguações”. Além disso, a BM apreendeu quatro armas, três veículos e três foragidos.

Num todo, Engster avalia que a diminuição de circulação de bens, veículos e pessoas durante a pandemia, colaborou para a diminuição de crimes contra o patrimônio, e permitiu com que a BM trabalhasse mais na prevenção de crimes. “Antes havia mais ocorrências, o que dificultava o policiamento de estar em todos os locais. Agora, tivemos mais tempo pra trabalhar prevenção e sensação de segurança aos cidadãos”.

Produtividade do 1º semestre:

Prisões: 85

Armas apreendidas: 04

Pessoas abordadas: 2.056

Veículos recuperados: 3

Ocorrências atendidas: 546

Veículos fiscalizados: 1.785

Foragidos capturados: 03

Por daiane