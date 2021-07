Esportes

Quatro jogos na categoria força-livre marcaram a retomada do Campeonato Aberto de Futebol Sete de Capitão. Os jogos ocorreram na sexta-feira (23) e no domingo (25) no campo do Paradise Country Clube de Elton Pedralli.

Na sexta-feira, nos jogos válidos pela quarta rodada categoria força-livre, Los Amigos e Al Kaeda empataram em 2 a 2. Meninos do Botafogo venceu o Xurupita por 3 a 1 e o Só Barulho aplicou 2 a 0 no Parceiros. Bar da Ivete goleou o Benfica por 5 a 1.

No domingo (25) pela categoria veteranos, o São José venceu o Zaragosa por 3 a 0, Unidos do Copo venceu por W.O. o Amigos do Duda que não compareceu e foi eliminado da competição. A equipe também perdeu o cheque caução no valor de R$ 400 e foi suspensa das competições por 2 anos. No força-livre, Bar da Ivete goleou o Al Kaeda por 4 a 1 e o Meninos do Botafogo venceu por 1 a 0 o Baile de Munike.

Nesta sexta-feira jogam: Baile de Munike/El Kabron x Xurupita; CFM x Xurupita jogam no veterano; Os Humildes x Só Canela F.C.; Meninos da Vila x Parceiros. No domingo jogam Espaço Nobre x Xurupita; São José/Coqueiro Baixo x Contra Ordem 21; Meninos da Vila x Agro Daldon; No veteranos jogam São José/Coqueiro Baixo x Xurupita.

Por daiane