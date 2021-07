Câmara de Vereadores

Os vereadores de Pouso Novo realizaram na quarta-feira, dia 7, a primeira sessão ordinária de julho. Foi aprovado projeto de abertura de crédito especial no valor de até R$ 19.530,00 para pagamento de contrato executado e não empenhado em 2020, referente à serviços de construção da calçada de passeio e meio-fio no entorno do Santuário Santa Rita de Cássia. Outro parecer favorável foi para o projeto do Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, que traça planos e metas a serem desenvolvidos durante a atual gestão e no primeiro ano da gestão seguinte.

Igualmente foi aprovada a abertura de crédito especial de R$ 103,7 mil para ajuste orçamentário; crédito suplementar de R$ 115,5 mil para complementar o valor da construção do novo centro administrativo e o projeto que altera Lei Municipal, autorizando repasse de mensal de R$ 1 mil para o médico da família para fins de despesas de alimentação. Também deu entrada na Câmara, onde ficou baixado, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que apresenta a projeção de receita e demonstrativo de despesas para o próximo exercício.

Por daiane