Juntamente com a cerimônia de posse da nova presidente do Rotary Club de Arroio do Meio, no dia 4, foi empossada nova presidente do Rotaract. Júlia Brock tem 23 anos, estuda na Universidade do Vale do Taquari, graduanda em Arquitetura e Urbanismo e é estagiária da Gratta Arquitetura. Ela assumiu no lugar de Jéssica Borger.

Como nova presidente do Rotaract, Júlia fala de sua proposta e os desafios para esse mandato. “Para este ano rotário, estimo que ocorra completamente a volta de projetos, reuniões e festivas presenciais. Em vista disso, queremos produzir e implementar projetos que tratem com as necessidades da nossa comunidade, com o objetivo de integralizar as nossas virtudes do bem. Outro objetivo é apoiar a nossa Fundação Rotária, participando ativamente. O meu maior desafio é desenvolver o potencial dos nossos associados, para contribuir ainda mais na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, declara.

Júlia explica que o Rotaract serve e transforma a vida das pessoas. “Buscamos encontrar soluções inovadoras para os problemas da nossa comunidade. Dentro do clube, existem as avenidas de serviços, que auxiliam na organização e atividades realizadas. Diante disso, desenvolvemos qualidades, habilidades e muito conhecimento”.

Entre os projetos realizados pelo Rotaract, a presidente destaca o ‘Sonho de Natal’, o ‘ Calendário Apaam’ e o ‘Cine Drive-in’. Atualmente o clube conta com 18 associados.

Sobre a importância para os jovens de participarem de iniciativas como essa, Júlia enfatiza que é positivo como um todo. “Além de fazer novas amizades, ajuda a promover o desenvolvimento pessoal, estimula a autoconfiança, amplia os conhecimentos, aprendendo o valor do serviço humanitário”, conclui. A nominata completa do Rotaract pode ser conferida na edição anterior, do dia 9 de julho.

Por daiane