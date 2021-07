Esportes

As duas seleções de maior rivalidade no futebol Sul-Americano, Brasil e Argentina, entram em campo na noite deste sábado, dia 10, para a decisão da Copa América. A competição organizada pela Conmebol reuniu dez seleções, com jogos em quatro estados brasileiros: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasília e em Goiás. A pandemia do coronavírus chegou a ameaçar a realização do torneio, que inicialmente era para ser disputado na Colombia. Antes de iniciar também havia uma ameaça dos jogadores do Brasil boicotar o torneio, o que acabou não se confirmando.

A seleção Brasileira, comandada pelo técnico gaúcho Tite, chegou à condição de finalista depois de ganhar do Chile nas quartas de final por 1 x 0, repetindo o mesmo resultado na semifinal contra Seleção do Perú. Em ambos os jogos, os gols foram marcados por Lucas Paquetá. A Seleção da Argentina, dirigida pelo técnico Scaloni, ficou com a vaga de finalista após passar pela Colombia na semifinal, onde depois de empatar em 1 x 1 no tempo normal venceu por 3 x 2 nos pênaltis.

A partida decisiva da Copa América está marcada para sábado, dia 10, às 21h, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, transmitida pelo SBT. No caso de empate nos 90min, a decisão acontece na cobrança de pênaltis. Dentro de campo as duas seleções apresentam dois dos maiores e melhores jogadores de futebol mundial. No Brasil, a atração fica por conta de Neymar e na Argentina, o craque Messi. Enquanto que prevalecem dúvidas na escalação das duas seleções, Neymar e Messi têm participação confirmada ao lado de mais dez jogadores em cada equipe. No Brasil, Tite terá o desfalque de Gabriel Jesus, que está suspenso por expulsão na partida contra o Chile. O provável substituto deverá ser Lucas Paquetá ou Everton Cebolinha, ex-jogador do Grêmio. Tudo indica que, nesta partida, deverá retornar o goleiro Alisson, ex-jogador do Internacional.

O Brasil, que é o último campeão da Copa América, vai em busca de seu 10º título desta competição. Brasil e Argentina já se enfrentaram duas vezes na final do torneio, em 2004 e 2007, ambas com vitória da seleção verde e amarela. A Argentina, por sua vez, retorna para uma final do torneio após 14 anos. Sua última participação na final foi em 2007. A Seleção da Argentina já se sagrou campeão 14 vezes, enquanto que o Uruguai é a seleção que mais vezes ganhou a Copa América, em 15 oportunidade.

Por daiane