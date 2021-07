Geral

A obra do novo prédio do Centro Administrativo de Pouso Novo já apresenta o seu formato para a comunidade, depois da concretagem da cobertura. A partir desta etapa, foi iniciada a fase de reboco e posterior colocação do telhado. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, à cargo da empresa L&D Construtora, de Erechim, responsável pela construção com acompanhamento do engenheiro da prefeitura, Bruno Girardi. Há uma expectativa para conclusão da obra até o fim deste ano.

Por daiane