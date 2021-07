Geral

O secretário de Administração de Arroio do Meio, Áurio Scherer e o engenheiro Aldir de Bona estiveram em Porto Alegre na semana passada, em audiência na sede do Departamento de Estradas e Rodagem (Daer). Na ocasião levaram o complemento da documentação para a assinatura do convênio para o asfaltamento de 7,7 quilômetros entre Arroio do Meio e Capitão.

A documentação entregue ao diretor geral do Daer, Luciano Faustino da Silva e para a analista da diretoria geral, Ana Danielle Ernesto, trata da conclusão de 100% da pavimentação asfáltica dentro do perímetro de Arroio do Meio, até a divisa com o município de Capitão.

Faustino comunicou que a análise do processo arroio-meense já está em curso e, com o complemento da documentação, deverá estar apto para ser assinado nas próximas semanas, assim que o Daer concluir a análise. Após a assinatura do convênio, o município será responsável pela licitação para definir a empresa que executará a obra de 7,7 quilômetros e não mais o Daer.

“Saímos convencidos da audiência de que, finalmente, o sonho desta obra se transformará em realidade nos próximos meses. Estamos na expectativa de que, até o final do ano, as máquinas estejam no trecho para a execução da obra”, afirma o secretário de Administração, Áurio Scherer.

