No município de Pouso Novo está sendo constatado um aumento de produtores rurais, que estão engajados na produção de alimentos que têm sua origem na terra. Mais de dez pessoas estão atuando na agricultura familiar, com uma produção diversificada entre frutas, abóboras, morangas, aipim, batata-doce, temperos, mas principalmente verduras, que apresentam uma produção em quantidade maior. Alguns cultivos acontecem por determinados períodos durante o ano, como é o caso das frutas onde, aos poucos, Pouso Novo começa a apresentar a produção de pêras – projeto implantado há vários anos. No grupo das frutas também estão moranguinhos, onde apenas parte é produzida em estufas. Outra variedade que participa do conjunto de produção são as melancias.

No setor que recebe incentivo dos técnicos que atuam no Escritório da Emater, secretaria da Agricultura e da Coagriserra – cooperativa criada com objetivo de incentivar e diversificar a produção e facilitar a comercialização –, são desenvolvidas plantações em mais de dez propriedades espalhadas em várias localidades no interior do município. Toda a produção atende programas sociais mantidos pelo Governo Federal. Alguns agricultores que possuem produção em escala maior também realizam vendas através de feiras ou de forma direta para o consumidor.

Informações prestadas por pessoas que participam da organização dos produtores, indicam que tudo que é produzido tem colocação no mercado. O que acontece é a falta de matéria-prima. Além de atender o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) reativado em Pouso Novo no mês de maio, com uma previsão de distribuir em torno de 70 cestas básicas até meados de 2022. O programa é mantido com recursos vindos do ministério da Cidadania. A agricultura familiar também participa, através da Cooagriserra, da distribuição mensal de cerca de 200 bolsas de alimentos no município de São José do Herval, programa que tem a origem de seus recursos da Conab. Em toda a comercialização feita para o PAA e em São José do Herval, participam produtos de agroindústrias alimentícias como ovos, geleias, pães e cucas.

