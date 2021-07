Resenha do Solano

A noite da última sexta-feira, dia 23, ficou marcada por uma ação solidária do Consulado do Grêmio de Arroio do Meio. No meio da semana, alguns representantes contataram o Cras para ter o endereço das 17 famílias mais carentes do município, analisar presencialmente cada situação, especialmente as demandas de alimentos, agasalhos e demais donativos necessários, de acordo com as idades e perfil familiar.

Além de cestas básicas e agasalhos, foram entregues um cobertor de casal por família, um cachorro-quente para cada integrante e distribuídas algumas camisetas do Grêmio. A ação foi realizada com doações internas dos próprios representantes do consulado, patrocinadores e apoiadores anônimos.

O cônsul Dante Balestro Sobrinho reforçou que o Grêmio exige dos consulados iniciativas para ajudar a sociedade local. Também participaram da organização, distribuição e preparo dos donativos e lanches, os cônsules adjuntos Fábio Bruxel, Paulo Volk, Mauro Both e Everson Etgeton, além da esposa de Dante, Luciane. “Ações solidárias têm ainda mais importância em tempos de adversidades, seja na economia, ou pela pandemia e no próprio futebol”, frisaram.

Os encontros com as famílias beneficiadas foram marcados por muita emoção. Na resenha, entre uma entrega e outra, o momento ruim do clube em algumas competições também foi abordado. Mas a vitória na Copa do Brasil, na terça-feira, deu novo ânimo aos gremistas.

O ato da última sexta-feira, foi apenas um ensaio para uma ação social e voluntária mais ampla e incisiva que deve coincidir com a inauguração da quadra-coberta da Praça Flores da Cunha, que conta com emenda parlamentar do ex-goleiro Darlei de Deus Hinterholz (PSD), sem data prevista.

Por daiane