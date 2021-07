Greicy Weschenfelder

Calcei o tênis. Amarrei o casaco na cintura. E vamos lá para uma caminhada. A cachorrinha Pérola vai junto, é claro! Difícil sair de casa, mas já com poucos passos percebemos a maravilha que é essa atividade física. Muito além dos seus benefícios motores, está o bem que uma caminhada faz para o “psicológico”. Contemplar as paisagens, não pensar em nada, respirar o ar puro e sentir a força da natureza, são alguns dos benefícios.

No interior, você tem ainda mais vantagens para o exercício da caminhada. Eu, muitas vezes me enveredo por caminhos com estrada de chão, muito mato, animais no potreiro, cheiro de natureza e pouco movimento. Indescritível o apreciar o trajeto.

Recomendações médicas dão conta de que uma caminhada tem que ter, no mínimo, trinta minutos, em lugares planos e, ao menos, duas vezes por semana.

Criar o hábito de caminhar é talvez a parte mais difícil, mas assim como tudo, é necessária a repetição para que o hábito se instaure.

Andar a pé é ótimo para explorar o lugar que mora, você vai entrar em contato com o seu entorno, vai conhecer pessoas ou ‘re’vê-las, descobrir lugares que você não teria percebido dentro de um carro, por exemplo.

Ao caminhar na rua, você se expõe ao ar fresco e, talvez, até a um pouco de sol. O ar fresco vai fazer se sentir mais relaxado e menos estressado, enquanto o sol irá aumentar a sua produção de vitamina D e melhorar o seu sono.

A caminhada é um exercício aeróbico muito eficaz para a saúde. Caminhar é uma atividade física perfeita: é fácil, leve, melhora o seu astral e é capaz de proporcionar saúde, beleza e boa forma.

Eu e minha amiga Carol caminhamos no sábado passado na Área de Lazer e fiquei impressionada com o belo lugar que temos em nossa cidade para a prática desse e de tantos outros exercícios. Lugar bem interessante para tomar um chimarrão, as crianças brincarem, conversar. Boa dica para esse fim de semana que está se aproximando. Olha, eu topo um chima e uma caminhada lá, que tal?

Por daiane