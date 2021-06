O Alto Taquari

A 39ª edição da Campanha de Descartes, realizada no sábado, foi novamente de conscientização para com o meio ambiente. Promovida pela Administração Municipal por meio do Departamento do Meio Ambiente, a ação que integra o projeto Arroio do Meio Tudo Limpo ocorreu nos fundos da secretaria de Educação e Cultura, na quadra de esportes da antiga CNEC, em formato drive thru.

Mais uma vez a comunidade arroio-meense colaborou com a causa, descartando de forma correta eletroeletrônicos, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, jornais, vidros de conserva, entre outros itens. Outra novidade desta edição, e que deve ser mantida, é a doação solidária de ração para os animais da Apaam.

Foram recolhidos cerca de 210 eletroeletrônicos, 250 lâmpadas fluorescentes, 20 quilos de pilhas e baterias, nove quilos de medicamentos vencidos e 90 litros de óleo de cozinha. Para o coordenador do departamento do Meio Ambiente, Paulo Régis Rheinheimer Júnior, apesar do número de eletroeletrônicos recolhidos ser menor do que a edição anterior, a comunidade segue conscientizada em preservar o ambiente, descartando estes objetos de forma correta.

A próxima edição da campanha está agendada para o dia 18 de setembro tendo parceria com empresas especializadas no ramo, que são responsáveis por dar o destino correto para os resíduos.

Por daiane