A Administração de Arroio do Meio divulgou há poucos dias o ranking das 50 maiores empresas no Valor Adicionado Fiscal (VAF) e das 50 maiores no Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), com ano base 2020. As duas relações também dimensionam a diversidade dos setores de indústria, comércio e serviços no município, que são os pilares da economia, junto com o setor primário, e responsáveis pela geração da maioria dos empregos.

Entre as 10 primeiras do VAF não houve mudanças na posição, se comparada com a lista do ano anterior. A BRF S/A segue na liderança, seguida pela Girando Sol e Neugebauer. No ISSQN a liderança é da Brasrede Telecomunicações Ltda, que deixou o 7º lugar no ranking do ano passado, e foi para o topo da lista. Graças aos muitos investimentos que vem fazendo em tecnologia, a Brasrede vem galgando posições ao longo dos anos. Na relação publicada em 2019, que tinha as atividades exercidas em 2018 como ano-base, a empresa estava na 33ª posição.

O coordenador da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Schwarzer destaca que a indústria é o segmento que mais gera retorno para o município, seguido pelo comércio e serviços e setor primário. Ele atenta para a diversificação do setor e a forte relação com a produção de alimentos. Também observa que o município tem empresas de portes variados e todas têm sua importância na economia. Um levantamento feito pela Administração aponta que, além das indústrias, são 916 MEIs e 615 comércios registrados.

