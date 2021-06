Esportes

Travesseiro voltou a sediar uma etapa do Campeonato de Veloterra. A etapa final da Summer Cup Taça Posto Travesseiro, ocorreu no domingo, dia 31, no circuito de 1,2 quilômetros montado na propriedade de Marcelo Both.

Conforme o organizador do evento, André Tramontini da Costa, mais de 130 pilotos estavam inscritos em 22 baterias, que ocorreram das 11h até as 17h30min. “Seguimos todos os protocolos de segurança, com uso de máscaras e distanciamento. A comunidade estava esperando este evento, saímos da cidade muito satisfeitos”, comenta.

O evento contou com a promoção de André Produções e Eventos, prefeitura de Travesseiro, apoio da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM) e a parceria da Lancheria Recando da Amizade, que cedeu a área de terras para o acampamento e praça de alimentação.

Neste ano já foram realizadas etapas em Anta Gorda e São Leopoldo. O próximo campeonato será a Copa Pirelli, agendada para o dia 27 ainda sem local definido. André Tramontini acredita que a cidade de Travesseiro receba uma etapa de Veloterra em outubro ou novembro, dependendo do andamento das demais competições e regras de distanciamento.

Por daiane