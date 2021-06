Geral

Entre os dias 12 e 20 de junho ocorre a Semana de Língua Alemã, evento realizado em todo o país e organizado pelas Embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça – em cooperação com seus consulados e parceiros culturais no Brasil. A semana busca oferecer ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o idioma, história e cultura do país alemão. Entre as atividades realizadas, estão a exibição de filmes, palestras, aulas demonstrativas de alemão, workshops, oficinas de teatro, atividades para crianças e apresentações musicais.

Em Arroio do Meio, a Emef Professor Arlindo Back, do distrito de Forqueta, organizou atividades alusivas à Semana da Língua Alemã. Para Leda Marcia Fischer, professora de Língua Alemã da escola, um dos objetivos desta semana especial é despertar o interesse para o idioma do país germânico. A vice-diretora, Sandra Cristina Kraemer Schneider ressalta que o estudo da Língua Alemã possibilita aos alunos resgatar a história e a cultura dos antepassados. Para o diretor Gilsomaro André Steiger, o domínio da língua também abre oportunidades para realização de viagens e intercâmbios, e possibilidades de trabalho no país europeu e em suas multinacionais, instaladas em diferentes países.

A escola tem 94 alunos do Nível A até o 9º ano e é a única do município a ter a Língua Alemã na grade curricular, num histórico que começou em 1988 e segue até os dias atuais. Desde 1991, participa de concursos regionais e estaduais que enaltecem o dialeto alemão.

As atividades da Semana da Língua Alemã iniciaram na quarta-feira, dia 16, a programação iniciou às 8h com conversa virtual sobre a rotina de uma cidadã na Alemanha, com Ângela Weschenfelder, ex-aluna natural de Forqueta. Houve ainda apresentação de danças típicas alemãs aos alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais, com a coordenadora de dança do Grupo Folclórico Alemão Frohsinn, Rose Maria Grassi e apresentação da música “So Ein Schöner Tag”, com as alunas Vitória Fischer e Renata Friedrich.

Ontem, dia 17, as atividades iniciaram às 7h30min com palestra sobre a colonização alemã no Rio Grande do Sul para alunos do 4º ao 9º ano, com o professor Paulo Alécio Weizenmann. A programação do dia seguiu com Jogos Germânicos, coordenados pela professora de Educação Física, Jaqueline Luiza Klein.

Hoje, dia 18, às 7h30min está programado relato sobre a importância da língua alemã e experiência cultural na Alemanha com a professora Leda Márcia Fischer e conversa com a presidente do Círculo de Amigos de Boppard, de Arroio do Meio, Eneida Führ Kuhn. Também haverá Jogos Germânicos coordenados pela professora Jaqueline Luiza Klein.

O evento é destinado apenas aos alunos e ocorre na escola para os que estão no presencial e de forma virtual para aqueles que estão realizando as atividades escolares em casa. A programação ocorre de acordo com os protocolos de segurança à covid-19.

Por daiane