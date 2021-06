Geral

A RGE concluiu a obra de uma nova linha de distribuição (LD) de energia elétrica para abastecimento da região do Vale do Taquari. A distribuidora do Grupo CPFL investiu R$ 15,7 milhões na construção de uma nova linha de distribuição com extensão de 10,7 km, interligando as subestações de Lajeado 2 e Arroio do Meio. Foi construído também um novo módulo de conexão de linha na subestação Lajeado 2. A obra beneficia diretamente cerca de 31 mil clientes de toda a região do Vale do Taquari.

Essa obra garante ainda mais disponibilidade no atendimento elétrico nas áreas urbanas e rurais dos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales e Muçum, dentre outros. Além disso, a nova LD aumenta a confiabilidade do sistema que atende a região, oferecendo uma segunda fonte de alimentação para a subestação Arroio do Meio, o que na prática se traduz em uma redução nos riscos de interrupção do fornecimento para toda a região.

Segundo o gerente de engenharia da RGE, Roberto Pressi, este investimento representa um impacto positivo no serviço prestado na região. “A RGE, ao construir esta nova linha de distribuição, aumenta a robustez da distribuição de energia a esses 31 mil clientes. Trata-se, portanto, de um importante reforço para a região e contribui para o desenvolvimento econômico e social dos municípios beneficiados.”

Investimentos – Em 2020, nos municípios da região do Vale do Taquari, a RGE investiu R$ 35,2 milhões em obras como a substituição de 3.681 postes de madeira por concreto, 107,1 kms de rede construída ou reformada e instalação de 23 religadores telecomandados, totalizando agora 185 equipamentos em toda a região.

Já nos primeiros três meses de 2021, a região recebeu investimento de R$ 9,4 milhões, convertidos na substituição de 864 postes de madeira por concreto e na reforma e construção de mais de sete mil metros de rede.

Sobre a RGE – Responsável por distribuir 66,7% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender 2,9 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do estado.

Os investimentos realizados pela RGE contribuem para o desenvolvimento socioeconômico de locais de fundamental importância para a economia do estado, que vão desde fortes polos turísticos, agrícolas e pecuários, até grandes centros industriais e comerciais, trazendo bem-estar, conforto e infraestrutura para a vida de 7,4 milhões de gaúchos.

Sobre a CPFL Energia – A CPFL Energia, há 108 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a quinta maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 9,9 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

Na geração, é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.305 MW, no final de setembro de 2020. Tem um portfólio baseado em fontes limpas e renováveis, como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. A CPFL Renováveis é a maior empresa de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia.

Por daiane