Pequenos, mas de alto valor e aguardados pela equipe da ala pediatria/maternidade do Hospital Beneficente Santa Terezinha, de Encantado, quatro equipamentos foram entregues na manhã do dia 15 de junho. Na data do aniversário de 74 anos de fundação da Dália Alimentos, a cooperativa, por meio do Programa Criança Dália, doou à casa de saúde aparelhos no valor de R$ 107.690,00.

Em uma breve cerimônia, seguindo os protocolos da pandemia, foi realizada a doação de um visualizador de veias no valor de R$ 48.000,00, de um medidor de icterícia no valor de R$ 43.890,00 e de duas bombas de seringa, que juntas somaram R$ 15.800,00.

Em um dia considerado de festa pela cooperativa, o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, reforçou o sentimento de comprometimento com o hospital, considerado referência para toda a região. “Essa não foi a primeira e nem será a última doação que o Programa Criança Dália fará ao Hospital Santa Terezinha, local que acolhe a população regional e que conta com profissionais de extremamente capacitados. O Programa Criança Dália entende que a criança é o bem mais precioso e que doar equipamentos que serão utilizados em recém nascidos e bebês torna o momento ainda mais especial, pois estamos investindo nas futuras gerações”.

O presidente Executivo da cooperativa, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, destacou a vocação dos profissionais que atuam na ala e, mais que aptidão, é preciso dedicar tempo e muito amor a essas crianças. “A Dália tem um carinho especial pelo Hospital Santa Terezinha e entende que auxiliar casas de saúde é pensar no próximo com um carinho redobrado, pois em uma época de pandemia, em que a saúde passa por extrema dificuldade, estender a mão é um estímulo extra a esses profissionais que, por suas mãos, fazem essas crianças chegarem ao mundo”. Ainda pela Dália Alimentos participou o vice-presidente, Pasqual Bertoldi e o supervisor de Marketing, Nei Quinto Barzotto.

Pela casa de saúde esteve presente o diretor, Evandro Luiz Klein; o diretor técnico, médico Samir Kury Moesch; o diretor clínico, médico João Augusto Bergamaschi; o médico pediatra, Nestor Bergamaschi; a médica pediatra, Kailane Serena; a médica pneumologista pediatra, Valquíria Schoroder; representando a enfermagem, a chefe do setor, Dolores Pasini; além de enfermeiras e funcionárias da ala administrativa.

Bergamaschi falou em nome dos pediatras e das enfermeiras que atuam na ala pediatria/maternidade e explicou o quanto a doação é importante para o trabalho dos profissionais deste setor. “Cuidar da saúde dos bebês, desde os primeiros segundos de vida, será facilitado com estes equipamentos, que além de alta tecnologia empregada, permitirão mais agilidade e exatidão no processo de localizar a veia dos bebês para posteriores diagnósticos e exames. A Dália possui um importante papel econômico e social em Encantado e na região e novamente ser contemplados com esse programa nos enche de alegria e anda mais entusiasmo”.

Klein apresentou alguns dados referentes ao hospital, inclusive em ser referência para mais de dez municípios da região. “Encantado é um polo em saúde, inclusive em partos, sendo registrados entre 50 a 55 nascimentos por mês em nosso hospital, tanto via SUS e demais convênios e planos de saúde. Obrigado à Dália por, mais uma vez, lembrar do nosso hospital com carinho e doar esses importantes e valorosos equipamentos”, finalizou.

