O Alto Taquari - Cotidiano

A frase acima é do casal Mariana Weizenmann dos Santos e Isac Francisco dos Santos, naturais de Arroio do Meio, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Lajeado. Pais de Arthur, 5 anos, e Isabella, 1 ano, eles contam uma história de amor que foi escrita e profetizada quando ainda eram crianças e sequer se conheciam e que resultou em um casamento abençoado, repleto de realizações.

A fé sempre foi muito presente na família. Foi em uma visita dos pais de Isac na casa de Mariana onde a semente desse amor foi plantada. Mariana é filha de Isoldi e Paulo Alécio Weizenmann e, Isac, de Maria Clair e Antenor Francisco dos Santos. “Quando éramos pequenos, os pais de Isac já eram pastores e conheciam meus pais. Morávamos em Forqueta e, em uma ocasião, os pais dele foram visitar os meus. Eu devia ter não mais que quatro anos e, quando eles chegaram, meu sogro colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: um dia tu serás minha norinha. Costumamos dizer que, naquele momento, os anjos disseram ‘amém’”, relata Mariana.

Passados os anos, a família de Mariana mudou-se para o Centro. Em 2002, quando Mariana tinha 14 anos, seu pai, que assumiria o cargo de diretor da EEEM Guararapes, decidiu matricular a filha na escola estadual. “E eu fui, sem conhecer ninguém, cursar a 8ª série, triste porque não me formaria com a turma com a qual tinha estudado na escola anterior”, lembra.

A partir disto, um importante capítulo da história do casal começou. A primeira coincidência entre Mariana e Isac foi terem nascido no mesmo ano, ela em 27 de janeiro e ele 17 de fevereiro de 1988. A segunda foi terem se encontrado na mesma turma de 8ª série, da qual a nova estudante estava tão apreensiva. “E, então, descobrimos que também éramos praticamente vizinhos no Centro, na rua Gustavo Wienandts”, complementa Isac.

Foi um ano de amizade, sempre indo e voltando juntos da escola. “Ele ficou um ano me paquerando e nosso primeiro beijo aconteceu na excursão de final de ano da 8ª série, quando fomos para Camburiú (SC). Era dia 6 de dezembro, data que nós nunca vamos nos esquecer”, completa Mariana.

Namoro, noivado e casamento

O jovem casal ingressou, no ano seguinte, no Ensino Médio e, naquele momento, tomaram uma importante decisão. Como se gostavam, no dia 31 de março de 2003 começaram o namoro, que seguiu por oito anos. Eles recordam das cartas que trocavam e dos planos que fizeram para o futuro. Numa destas cartas, foi a vez de Mariana profetizar o futuro: “escrevi que teríamos a nossa família, um casal de filhos, primeiro um menino e, depois, uma menina. E foi exatamente como aconteceu. Esta carta está guardada até hoje, afixada em nossa geladeira”.

Após um período de noivado, o casamento de Mariana e Isac foi em 11 de fevereiro de 2012, um mês após ela formar-se em Fisioterapia pela Univates. Neste meio tempo, o casal sempre atuou junto à igreja com grupo de jovens e partilharam muitas atividades que tinham em comum, como cantar. “Em nosso casamento, ambos cantamos, um para o outro”, conta Isac.

Abençoados e numa nova missão

O casal mudou-se para Lajeado após o enlace, e ambos desenvolviam as suas atividades profissionais paralelamente aos compromissos que tinham com a Igreja. Proprietário da Bless, empresa de divulgação, Isac também trabalha com carros antigos e sempre foi pastor auxiliar. Mariana é fisioterapeuta e sempre atuou na sua área de formação. Esta rotina permaneceu por oito anos, até que, em 2020, iniciou um novo tempo na vida do casal, assumindo como pastores titulares da Igreja Quadrangular de Lajeado. “E tem sido maravilhoso para nós, temos muita sinergia, nos complementamos quando falamos e tivemos uma resposta muito positiva, a igreja dobrou o número de fiéis”, explicam.

Isac e Mariana adotaram Bless como sobrenome. A palavra que traduzida do inglês significa abençoar, que combina perfeitamente com o novo papel que desempenham agora, unidos pelo amor, à frente dos fiéis, enviando sua mensagem, abençoando. “Há coisas que são difíceis de mudar ou enfrentar, mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Nada derruba um casal que conversa, ora junto e que vive no mesmo propósito”.

Maratona de casais: a importância da felicidade em família

A pandemia colocou em evidência o quanto é saudável a boa convivência, o diálogo, o respeito e a amorosidade dentro dos lares. O convívio mais próximo pode ser também aproveitado para amadurecer, melhorar e valorizar ainda mais as relações. Foi notando a importância disto e o quanto muitos casais lhes procuravam para ter uma palavra amiga a respeito de relacionamento ou conselhos sobre a sintonia com o par, que os pastores Mariana Bless e Isac Bless desenvolveram a Maratona de Casais.

A ideia, pioneira na região, veio como uma sugestão por meio das redes sociais dos pastores, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Lajeado, onde os interessados em participar, podiam deixar seu contato telefônico. Foram quase 300 pessoas interessadas. A partir daí, a maratona só cresceu, com canal no YouTube (página: Maratona de Casais | Isac Bless e Mariana Bless) onde são postadas periodicamente videoaulas gravadas por Mariana e Isac, abordando temas como a necessidade de falar-se o que parece óbvio, a diferença entre união e unidade, a importância de perdoar, a sintonia, o que é viver tempo de qualidade, sexo no casamento, entre muitos outros. Além das videoaulas, ainda são postadas dicas rápidas e há tarefas para que os casais inscritos possam desenvolver. Um exemplo de tarefa é o quiz, onde é possível ao casal conhecer mais um ao outro.

Mariana e Isac se mostram muito animados com toda a proporção que a maratona tomou. O número de inscritos na página era de 260 nesta semana, fora o alcance de pessoas que apenas assistem aos vídeos. Toda a proposta é oferecida gratuitamente, sendo que a única coisa paga será o jantar no encerramento. O lançamento da maratona ocorreu no dia 11 de maio e o encerramento ocorre hoje, sexta-feira, dia 11 de junho. Para esta data especial, que antecede o Dia dos Namorados, haverá um evento no Restaurante Paroquial (Arroio do Meio), obedecendo a todas as normas para prevenção da covid, onde será ministrada palestra seguida de jantar. “Ainda não sabemos como será depois que a maratona encerrar, é um projeto piloto, mas analisamos passos futuros”, adianta Isac.

Eles ressaltam o ótimo engajamento na iniciativa, com pessoas de todo o Brasil, sendo que a maioria são casais do Vale do Taquari, de cidades como Arroio do Meio, Lajeado, Guaporé, Encantado, Estrela e Teutônia. “A ideia, claro sempre é ter o casal participando, mas há pessoas também que não deram o contato para a lista, mas estão assistindo aos vídeos. É uma iniciativa voltada aos casais em geral, com filhos, sem filhos, juntos há muito ou pouco tempo. A intenção é ajudar, a resolver os problemas”, completa Mariana. A pastora também administra um canal próprio no Instagram (@marianabless1), no YouTube (Mariana Bless) e um grupo no WhatsApp chamado Minuto de Sabedoria, voltado para as mulheres, onde diariamente são postadas mensagens motivacionais e que conta com 350 membros.

Pedras preciosas

A quantidade de pedidos de ajuda que Mariana e Isac vinham recebendo, desde recém-casados até casais juntos há décadas foi o maior motivador para criar a maratona e, assim, orientar, auxiliar e dar o alento necessário para que estes casais possam caminhar com as próprias pernas dentro do relacionamento. Enxergando-se verdadeiramente e resolvendo juntos os impasses com um único objetivo: o amor entre a família.

“A gente luta pela família, acreditamos no amor verdadeiro, duradouro, fiel, que com a ajuda de Deus sempre dá certo. Percebe-se que muitos casais vão para o fundo do poço por detalhes muito pequenos. A maratona surgiu porque até no convívio entre amigos percebemos que era necessária”, explica Isac.

O casal lembra que, muitas vezes, em meio à rotina, as pessoas não enxergam coisas básicas que podem acabar virando o estopim para um estranhamento. Ressaltam que, sim, o óbvio precisa ser dito, por mais simples que seja. “Às vezes posso pensar que o meu marido fará uma coisa e ele não a faz. Mas eu não falei que isso tinha de ser feito”, complementa Mariana.

Reforçam que o diálogo é essencial e, infelizmente, está muito em falta entre os casais. “Hoje com o celular junto, cada um vai criando a sua comunicação e o seu tempo. O chimarrão une quem está perto, mas o celular afasta. O diálogo é primordial entre o casal, ele gera a unidade no casamento, é o carro chefe”, instrui Isac, salientando que a partir do casamento, o homem e mulher passam a ter sua própria família. “Lógico que o casal vai ouvir a opinião dos pais, mas a última palavra tem de ser do casal”.

É normal, com a convivência, ocorrer uma briga ou uma discussão. Mas o segredo para que isso não prejudique o relacionamento, é sempre dialogar e perdoar. Nós temos uma lei: nunca vamos dormir de mal um com o outro, seguindo a orientação bíblica que está em Efésios 4:26 (“Não se ponha o sol sobre a vossa irá”).

Casados há quase 10 anos, Mariana e Isac, reforçam que não casaram-se para separar. Ressaltam que o cônjuge é como uma pedra preciosa que encontramos. Por isso, devemos dar o devido valor, olhar mais as qualidades do que os defeitos, saber amar e ter um coração ensinável, para que o relacionamento seja verdadeiramente feliz e duradouro!

