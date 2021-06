O Alto Taquari

Docente da área da Informática do Senac Lajeado explica a importância do profissional e a demanda do setor

Um estudo da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) mostra que, até 2024, a demanda por profissionais de tecnologia será de 70 mil por ano, sendo necessária a formação de pessoas qualificadas urgentemente para ocupar esses espaços. Entre as funções na área de TI está a de programador – o profissional responsável por criar, desenvolver e manter diferentes tipos de softwares em sistemas amplos ou para uso em computadores pessoais.

Segundo o docente da área de Informática do Senac Lajeado Tiarles Brandão os programadores fazem parte de um mercado de trabalho em alta, pois cada vez mais a tecnologia da informação é peça fundamental em todas as áreas. “Isso faz com que esses profissionais estejam sempre desenvolvendo ferramentas em diversos segmentos, sendo essenciais para a sobrevivência dos negócios”, comenta.

De acordo com Tiarles, a pandemia acelerou o crescimento da área. Fatores como a crise financeira, a redução de custos das empresas e o home office colaboraram para esse cenário: “Todos esses pontos só eram possíveis de serem realizados com softwares, sistemas e aplicativos que os programadores desenvolvem, elevando a demanda ao ponto de faltar esses profissionais no mercado”.

O docente destaca que muitas vezes a sociedade em geral não percebe o quanto um programador é importante. Segundo Tiarles, hoje, grande parte da população faz transferência de dinheiro, investimentos, consultas, exames, estuda, trabalha e uma infinidade de aplicativos e sistemas sem sair de casa, achando que é algo simples. “Só é simples graças aos profissionais de programação, que são pessoas criativas, buscando sempre desenvolver novas funcionalidades, inovar, trazer segurança, tranquilidade e agilidade para todos”, ressalta.

Para quem quer ingressar nessa área promissora, o Senac Lajeado está com inscrições abertas para o curso de Lógica de Programação. Com carga horária de 72 horas, a formação apresenta conhecimentos para criação de algoritmos que resolvam problemas lógicos e empreguem conceitos de programação estruturada, tipos de dados, variáveis, constantes, operadores, utilizando vetores, matrizes, procedimentos, funções e recursividade.

As aulas iniciam no dia 19 de julho e serão realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. “A metodologia aplicada é conforme a postura de cada aluno, pois, na programação, não existe um único ‘caminho’. Muitos profissionais realizam lógicas diferentes, mas que levam a resultados corretos. Com a personalidade de cada pessoa, realizamos um construtivismo com a turma”, afirma o docente.

Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo site www.senacrs.com.br/lajeado, pelo telefone (51) 37484644 ou ainda WhatsApp (51) 99666-5263. A escola fica localizada na avenida Senador Alberto Paqualini, 421 – Americano.

Por daiane