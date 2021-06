Esportes

Gelson Leonel Conte, 52 anos, será o treinador do Clube Esportivo Lajeadense na Divisão de Acesso 2021 do Campeonato Gaúcho. O anúncio oficial ocorre na próxima segunda-feira, 14, em coletiva de imprensa onde também será detalhado o projeto Paixão Alviazul. O novo treinador ocupará a vaga de Serginho, que agora é coordenador técnico.

Conte é natural de Bela Vista do Fão, interior de Marques de Souza. Foi formado nas categorias de base do Lajeadense e, em 1991, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho com 17 gols. Iniciou na carreira de treinador a convite de Mano Menezes, quando então treinador do Corinthians, o convidou para realizar um estágio no clube.

O Lajeadense estreia na Divisão de Acesso no dia 15 de agosto. A partida é em casa, na Arena Alviazul contra o Bagé.

Por daiane