A Comunidade Católica Santo Antônio de Pouso Novo, presidida por João Merlo, festeja de forma restrita no domingo, dia 13, o Dia de Santo Antônio. Além da comunidade, o Santo também é o padroeiro do município, instituído através de Lei Municipal. A programação inicia às 10h com a celebração de missa na Igreja Matriz, com bênção dos pãezinhos de Santo Antônio, seguida do sorteio dos prêmios da rifa. Ao meio-dia será servido almoço com churrasco de carne de rês, porco e frango recheado pelo sistema drive thru, onde cada um leva sua carne para casa.

Por daiane