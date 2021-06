Geral

Glaucia Theves, nascida em Arroio do Meio, e Guilherme Sill, ambos estudantes da ESPM Porto Alegre, foram premiados na edição 2021 do Young Ones Students Awards, do festival ADC Awards, que destaca trabalhos de jovens publicitários. A dupla foi a única brasileira premiada na categoria Advertising. A premiação é realizada pela The One Club For Creativity, a mesma organização que produz o The One Show, um dos principais festivais do mercado publicitário, que acontece nos Estados Unidos e recebe inscrições de todos os países.

O trabalho vencedor, que fez parte da disciplina Criação de Campanhas e Portfólio Final do curso de Publicidade e Propaganda da ESPM, incentiva a criatividade das crianças, mesmo em um mundo tão conectado e tecnológico. Com o título LEGO Hits, o projeto transforma uma construção feita de blocos de Lego em música. Por meio de um aplicativo de realidade aumentada, peças empilhadas de Lego, que formam a imagem de um gráfico equalizador, se transformam na base de uma melodia, que pode ser recriada diversas vezes de acordo com a imaginação das crianças.

LEGO Hits pode ser conferida no link

https://www.oneclub.org/awards/youngones/-award/41119/lego-hits

Ficha Técnica:

Título: LEGO Hits

Diretor de arte: Guilherme Sill

Redatora: Glaucia Theves

Universidade: ESPM Porto Alegre

Professor: Giovanni Pereira

Prêmio: Young Ones Students

Awards: ADC Awards

Categoria: Advertising

Sub-categoria: Innovation

Por daiane