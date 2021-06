O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Os projetos Semearte e Conexões passarão a ser bastante conhecidos no meio escolar das Eceis e Emefs de Arroio do Meio a partir deste ano. Com o objetivo principal voltado para o desenvolvimento das crianças, jovens e adolescentes, os projetos tiveram seu lançamento oficial na tarde de segunda-feira, dia 31, no seminário. A cerimônia, obedecendo aos protocolos de segurança contra a covid-19, teve a presença do prefeito Danilo José Bruxel, da vice Adriana Meneghini Lermen, do secretário de Administração, Aurio Scherer, da secretária de Educação Iliete Winck, do presidente do legislativo Cesar Kortz, padre Alfonso Antoni e direções das Escolas Comunitárias de Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Em seu discurso de abertura, o prefeito Bruxel ressaltou como todos estão ansiosos para a volta aos trabalhos, que teve uma certa demora no início do ano, em virtude da pandemia e que, agora, começa a tomar forma. “Disponibilizamos a primeira dose da vacina aos profissionais da educação, atitude que consideramos importante, pois não conseguiríamos pensar em ter que interromper as atividades escolares novamente. Aproveito para parabenizar toda a equipe da Educação que preparou este momento com muito carinho”, ressaltou.

Com o lançamento dos projetos, a secretaria de Educação mostra seu comprometimento com, desde as turmas da mais tenra idade, até os adolescentes que estarão se formando, buscando uma forma diferente de se pensar educação, preocupados na formação dos indivíduos.

Em seu discurso, a secretária Iliete lembrou que o slogan da administração é “quem ama cuida” e frisou que é a partir de iniciativas como essas, que estão sendo apresentadas que é possível colaborar para a formação do caráter, da índole e da personalidade dos jovens e adolescentes e que as escolas são as grandes parceiras da secretaria nessa tarefa.

O encontro teve a apresentação da logomarca escolhida para acompanhar os trabalhos da Educação até 2024. Ao final da apresentação dos projetos, cada diretor recebeu uma muda de hibisco, flor símbolo de Arroio do Meio e que está estampada neste logotipo.

Projetos iniciam neste ano

Durante a apresentação das duas iniciativas, Educação

mostrou o planejamento, objetivos e cronograma

Projeto Semearte

O primeiro projeto a ser apresentado foi o desenvolvido para as Eceis, intitulado Semearte. Ele foi pensado a partir da importância que a interação com a natureza e o meio ambiente têm para o desenvolvimento da criança. A apresentação foi feita pela coordenadora de Educação Infantil, Adriana Hammes. “O óbvio foi deixado de lado: a relação criança e natureza. E o mais importante que levar a criança a conhecê-la é deixar que ela a vivencie e experimente”.

Nesta proposta, as crianças terão a oportunidade de conhecerem o mundo ao seu redor, por meio de atividades, e desfrutarem de um aprendizado rico e significativo, embaladas pela curiosidade, convivendo, brincando, explorando, participando, expressando-se e conhecendo a si mesma. O trabalho será dividido nos seguintes eixos: momento de preparar o solo (2021), momento de semear (2022), momento de florescer (2023) e momento da colheita (2024). A culminância da atividade será composta por livro do projeto, portfólio trimestral, camisetas com a logomarca, destacando o eixo temático de cada ano, entre outros.

Projeto Conexões

O projeto Conexões será desenvolvido com as turmas do Ensino Fundamental e também será dividido em quatro nortes. Seu foco principal é o ser humano e foi concebido pelo entendimento do quanto a escola é importante para o estudante, onde podem ser ouvidos, desempenhar seu papel de cidadão e desenvolver seu protagonismo e liderança. Dentro de uma época onde a liquidez dos relacionamentos em todos os âmbitos de comportamento é tão comum, a proposta vem para questionar e ressignificar, impulsionando os estudantes a serem protagonistas de suas vidas, com amadurecimento emocional, empatia, solidariedade, autonomia e determinação, traçando um futuro mais otimista e promissor.

As quatro etapas deste projeto são: identidade (onde será trabalhado o auto-conhecimento); território (espaço que o jovem ocupa, conexões com os grupos sociais aos quais pertence); transformações (reflexos e mudanças de atitudes, novas conexões internas); vínculos (como me relaciono com o mundo, as conexões com o meu entorno).

O projeto será divulgado nas escolas, que preencherão tabela com cronograma e farão desenvolvimento de ações e apresentação.

