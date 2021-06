O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O mês de maio foi de valorização de vínculo e de distribuição de mudinhas para as famílias das crianças atendidas pela Escola Comunitária de Educação Infantil Pimpolho, Arroio do Meio. Através de um drive thru, a escola homenageou as mães pelo seu mês e reforçou o vínculo com as famílias.

“O Drive Thru do Amor realizado no dia 15 de maio foi uma ação planejada com carinho e com a finalidade de homenagear as mamães da Ecei pela passagem do seu dia, lembrando que mãe nos remete ao Amor. Em virtude do momento que estamos vivendo, mais do que nunca precisamos procurar estratégias para valorizar o vínculo com as famílias e crianças, sendo que esta é uma das prioridades da escola”, explica a diretora Rosemere Telöken Ruppenthal.

O drive thru aconteceu respeitando todos os protocolos de segurança, sendo que as famílias passaram em frente à Ecei no Rui Barbosa e na filial em Forqueta, não descendo do seu veículo. Este momento teve como marco o amor, e cada turma confeccionou uma lembrancinha para as mamães, e as que participaram do drive e thru receberam uma mudinha de chá com a seguinte mensagem: um chá de cor, um pouco de flor, um buquê de amor, um chá quentinho para aquecer o coração. Esta mudinha as mamães poderão plantar, cultivar com seus filhos em casa. “Mesmo sendo uma breve passagem em frente à escola foi um momento muito gratificante na história da Escola. A Ecei Pimpolho externa sentimento de gratidão ao seu grupo de educadoras, grupo de apoio e às famílias, em especial as mamães que fizeram deste um momento único onde o Amor foi o ápice do drive thru”.

Por daiane