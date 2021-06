O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O Dia dos Namorados é a data ideal para reflexões sobre as relações e buscar histórias inspiradores para uma vida amorosa. Neste contexto, casais mais jovens com boas histórias servem de exemplo e inspiração para futuros relacionamentos e até relações já consolidados.

Jovens, Gabriela Ahne, a Gabi, 19 anos de Travesseiro e Stevan Felipe Willig, 22 anos de Marques de Souza se conheceram ainda em 2016 em um torneio esportivo. Depois disso o contato entre os dois se manteve durante um bom tempo pelas redes sociais, bailes, festas e campeonatos de futebol.

Depois de um tempo distante, cada um seguiu o seu destino, focado em realizações profissionais e pessoais. Stevan hoje é mecânico, enquanto Gabriela é vendedora na loja D’ Casa Móveis em Travesseiro.

Foi no ano de 2018 que o amor uniu novamente os dois. No mesmo ano, o namoro foi oficializado. Gabriela e Stevan estão juntos há mais de dois anos e meio. Para eles, a receita para manter o relacionamento está em dois pilares: confiança e fidelidade. “A cada dia percebemos que fizemos a escolha certa. Prezamos sempre pela confiança e fidelidade sempre um com o outro. Somos melhores amigos, conversamos sobre tudo, saímos sempre juntos e lutamos juntos pelos nossos objetivos. É isso que me faz acreditar que podemos ser felizes para sempre”, destaca Gabriela.

Neste final de semana, os jovens, assim como outros casais, pretendem aproveitar juntos a data com um significado muito especial de amor, união e fortalecimento da relação. Para os dois, Gabriela e Stevan, o Dia dos Namorados é mais que uma data especial, é dia de renovar ainda mais o sentimento de amor que existe dentro de nossos corações.

Por daiane