O Alto Taquari

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Arroio do Meio iniciou a confecção das Carteiras de Identidade. O serviço é realizado mediante agendamento pelo telefone 3716-1166, ramal 325 ou diretamente no Cras (rua Gustavo Wienandts, 485/Centro) com Leonardo.

A documentação necessária para a primeira ou segunda via é cópia original ou autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (de acordo com o estado civil); uma foto recente 3×4 colorida; CPF; RG (em caso de solicitação de segunda via) e, em caso da perda do RG, é obrigatória a apresentação de Boletim de Ocorrência. Viúvos devem apresentar Certidão de Óbito do cônjuge caso a informação não conste na Certidão de Casamento.

Os documentos devem estar em bom estado de conservação, caso contrário será solicitada uma nova via. Além disso, primeira via e pessoas com 65 anos ou mais são isentos da taxa.

Por daiane