No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Administração de Arroio do Meio, por meio do Departamento do Meio Ambiente, promove neste sábado, 12 de junho, a 39ª edição da campanha de descarte ambientalmente correto. A iniciativa integra o programa de proteção ambiental Arroio do Meio Tudo Limpo.

A ação ocorre novamente no formato drive thru, das 8h às 11h, na quadra de esportes do CNEC, em frente à Escola Estadual Guararapes. Serão seguidos todos os protocolos de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, com uso de máscaras, sem aglomeração de pessoas e álcool gel disponível para a higienização de servidores e demais envolvidos.

Assim como na edição anterior, poderão ser descartados eletroeletrônicos, vidros de café e conservas, pilhas e baterias, garrafas pet, latas de alumínio, sucatas, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes, papel, papelão, plástico, jornais e revistas.

“O processo de descarte se tornou mais ágil com o sistema drive thru, por isso vamos mantê-lo, já que foi visto de forma positiva pela comunidade. Além disso, a equipe envolvida estará tomando todos os cuidados, seguindo as normas de segurança sanitária”, destaca o coordenador do Departamento do Meio Ambiente, Paulo Régis Rheinheimer Júnior. Na ocasião, quem quiser colaborar com a Associação de Proteção ao Animais de Arroio do Meio (Apaam), pode doar qualquer quantidade de ração.

O programa Arroio do Meio Tudo Limpo conta ainda com ecopontos para descarte instalados nas subprefeituras de Arroio Grande, Forqueta e Palmas e no departamento de Serviços Urbanos. O atendimento nestes locais ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3716-1166 ramal 333.

