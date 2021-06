Carta Branca

A expressão “cabeça-de-vento” não tem sentido lá muito positivo. Quando usada para descrever alguém, sai de perto. Equivale a dizer que o cara é um desmiolado. Um Cabeça-de-vento pertence ao naipe de quem fala, fala e só vai pensar depois – se é que um dia vai…

Também se encaixa na categoria a pessoa que sai fazendo, corre pra cima e pra baixo, antes de dedicar algum espaço para avaliar o assunto. Ou aquele que não mede consequências. Simplesmente faz e “depois-a-gente-vê-que-bicho-dá”. Em geral, claro, dá tudo errado. Bem ensina um ditado antigo: “quem espalha ventos colhe tempestades”.

É isso aí! Por mais que você possa gostar de vento, não vai ficar contente se alguém lhe aplicar o apelido citado acima.

O passo seguinte é um desafio. Descobrir como se faz para fugir de um apelido assim. Cabeça não pode servir para transportar vento. Mas como tirar partido da cabeça que ganhamos? É. O desafio é este: como melhorar nossa cabeça?

§§§

O assunto me veio à mente ao mexer com o tema do vento, para a última edição do “Sala de Espera”, na rádio Independente. Acontece que percebi que o vento é como… como tudo. Se o vento pega de um jeito é bom, se pega de outro, pode ser ruim, médio ou devastador.

§§§

Acho que – pra não ser cabeça-de-vento – a primeira coisa é dar chance pra cabeça. Ou seja, não viver como se a utilidade dela fosse segurar orelhas… Usar a cabeça é pensar antes de falar ou de fazer. Isto de agir somente com o coração, funciona bem no dia dos namorados ou junto a quem nos ama. Fora disso pode ser como certos pastéis que nos deixam a sensação de logro, os “pastéis de vento”.

Tenho ouvido dizer que, mais do que nascer inteligente, inteligente é como a gente fica, caso exercitar bastante. Parecido com o que acontece com nosso condicionamento físico.

A questão central é alargar os limites pessoais. Conversar com gente boa é recomendável sempre. Ouvir quem sabe mais, idem, idem. A burrice é tão contagiosa como a gripe – dizem os entendidos.

Assistir a programas que contêm ideias novas, também é uma pedida. Viajar (coisa que agora não dá) colabora muito. E ler, claro, ler é a forma mais prática, barata e simples de fazer exercício com a cabeça. Ler é um jeito de calibrar miolos e deixar eles tinindo.

§§§

No fim das contas, uma boa receita pra trocar vento por algo mais substancioso dentro da cabeça seria essa de buscar ajuda, de estabelecer redes. Citando mais um provérbio, puxo aqui a sabedoria da velha África. Lá existe um aforismo que diz algo assim: aquele que acha que não precisa da ajuda de nenhum sócio, mais cedo ou mais tarde vai compreender que tem um bobo como sócio.

Por daiane