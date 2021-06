Esportes

O Campeonato Brasileiro de 2021 começou mal para a dupla Grenal. O Grêmio jogou na tarde de domingo em Fortaleza, onde perdeu por 3 x 2 para o Ceará. Os gols foram marcados por Vanderson e Ricardinho. O Inter jogou na noite de domingo em Porto Alegre, onde não foi além de um empate em 2 x 2 com o Sport Recife, depois de estar vencendo por 2 x 0 no primeiro tempo, com gols de Edenilson, cobrando pênalti e Rodrigo Lindoso. Mesmo empatando em 2 x 2, o Juventude de Caxias do Sul que jogou em Cuiabá conseguiu o melhor resultado dos gaúchos na primeira rodada ao empatar em 2 x 2 com Cuiabá.

Pela segunda rodada, o Inter joga domingo às 16h com o Fortaleza. O Juventude também joga domingo às 18h15min em Caxias do Sul com o Athético do Paraná. O Grêmio que deveria jogar em Porto Alegre com o Flamengo teve a partida transferida para outra data por causa da convocação de jogadores do Flamengo para a Seleção Brasileira.

Por daiane