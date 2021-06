Geral

A nova ilustração na Biblioteca Pública Egon Andschau, de Travesseiro, chama a atenção de quem trafega pela rua 20 de março. O espaço que leva o nome do ex-prefeito (Lei municipal Nº 675, de 20/05/2005) recebeu uma ilustração especial do artista arroio-meense Samuel Hergesell.

Andschau foi uma liderança no município. Por muito tempo atuou na Escola Estadual Monsenhor Seger, onde além de professor, foi secretário, diretor e coordenador pedagógico. Foi secretário e membro atuante na comissão emancipacionista, eleito prefeito em 1996, assumindo o cargo em janeiro de 1997.

Entre os fatos mais marcantes do governo de Andschau, se destacam o asfaltamento de ruas e a inauguração do escritório da Emater/RS-Ascar que contou com a presença do então governador, Antônio Brito. O ex-prefeito faleceu aos 53 anos, no dia 2 de dezembro de 1998, durante o segundo ano à frente do Executivo. Em seu lugar, assumiu o vice-prefeito Sérgio Odilo Nied.

Filho de Alberto e Claudia Otília, Egon Andschau nasceu no dia 23 de setembro de 1945, foi casado com Lori Rockenbach Andschau com quem teve dois filhos: Cátia e Fábio.

Por daiane