Esportes

O avaliador das categorias de base do S.C. Internacional, Eduardo Aruerê vai acompanhar os confrontos das escolinhas Prata da Casa e do Veranópolis, neste sábado. Os jogos envolvem as categorias 2010, 2011, 2008, 2009, 2007 e 2006.

Ontem, a escolinha teve confrontos contra o Juventude de Caxias do Sul. Neves lembra que o acesso às dependências do clube segue as normas de proteção contra a covid-19 e é restrito a atletas e comissão técnica. A instituição também retomou os treinos semanais às terças e quintas-feiras das 15h às 17h e nos sábados das 10h às 11h45min, em São Caetano.

PALESTRA – Na noite da última sexta-feira, a escolinha e o clube sediaram a palestra de inteligência emocional intitulada “Tempos difíceis, pessoas fortes”, conduzida pelo palestrante, treinador comportamental e coordenador do Instituto Propósito de Desenvolvimento Humano, Júnior Kaufmann. O público foi considerado satisfatório apesar da chuva e frio. “É importante para as famílias e crianças entenderem alguns processos, ainda mais que estamos num momento de transição e tudo vai ser diferente”, declarou o coordenador Emerson Neves.

SETE DE SETEMBRO – O clube Sete de Setembro, também retomou as atividades esportivas assim como a locação do ginásio por R$ 40 a hora. De acordo com o presidente Emerson Neves, os jogos envolvendo veteranos e aspirantes já ocorrem dentro de uma certa normalidade. A expectativa está em torno da retomada da fase final do Campeonato Amador de 2020.

FIT TRAINER – Outra iniciativa que está com bastante adeptos do meio futebolístico são os treinamentos conduzidos pelo educador físico e treinador Lucas Neves, por meio da Fit Trainer. Além dos treinos funcionais, o destaque são treinos técnicos, táticos e físicos específicos para cada posição, incluindo goleiros e de confrontos entre diferentes funções em campo. O agendamento pode ser feito por meio de aplicativo com até um dia de antecedência. Os treinos ocorrem sempre no fim de tarde, dentro de campo quando há tempo bom, aproveitando os refletores, e no ginásio em casos de mau tempo.

Por daiane