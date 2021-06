Esportes

Os atletas arroio-meenses Ezequiel Gräff, o Zeca, 18 anos, Rael Augusto Halmenschlager Bersch, 17 anos, Felipe Kunzler dos Santos, 18 anos e Jonatan Tadeu Loeblein, o Kaká, 22 anos, integram o elenco profissional da Associação Lajeado de Futsal (ALAF) que neste ano disputa o Gauchão de Futsal.

A equipe estreou no último sábado em Canoas, quando empatou em 5 a 5 diante da Canoense. Os gols foram marcados por Ranther Larusso (3x) e Bruno Nunes (2x).

Kaká é ala/pivô e atuou na última temporada com a camisa da Assoeva. Os demais atletas, o ala/fixo Zeca, o goleiro Felipe e o ala/fixo Rael, integram a categoria sub-17 e foram promovidos ao profissional. A equipe é comandada pelo professor Edmilson Correa, o Bela, e também tem na equipe técnica o arroio-meense Gilnei Jung, comandante das categorias sub-15 e sub-17, feminino adulto e auxiliar técnico da equipe profissional.

Nesta temporada, a expectativa da Alaf é de uma boa campanha no estadual, mesmo iniciando a pré-temporada atrasada em relação às outras equipes. O próximo compromisso será neste sábado, dia 12, diante do SER Itaqui. O local da partida depende ainda da autorização do governo de Lajeado.

Por daiane