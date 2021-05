Geral

Em tempos de pandemia, a atuação dos profissionais de saúde é essencial para a superação deste momento. Os que atuam na linha de frente são os primeiros a serem expostos e necessitam ser lembrados e exaltados por sua incansável dedicação. Na manhã da sexta-feira passada, 30 de abril, a Vale Log realizou uma homenagem aos profissionais da saúde do Hospital São José e às vítimas da covid-19. A atividade teve como objetivo encorajar os profissionais da instituição a seguirem firmes em seu propósito, provendo a recuperação e trazendo conforto diariamente a todos os pacientes, por meio de seu conhecimento e dedicação.

Na ocasião, foram entregues kits com doces e salgados aos profissionais da saúde que trabalham na instituição hospitalar e nas Unidades Básicas de saúde do município. Também foi realizada uma homenagem a estes profissionais, com a apresentação musical do cooperado Vicente Müller, juntamente com a irmã Paola Müller, em frente ao prédio da instituição, encantando aos funcionários e pedestres que por lá transitavam.

Finalizando a ação, foi disponibilizada junto à recepção do hospital, uma caixinha com sementes de ipês e jacarandá mimoso. Todos foram convidados a plantá-las em sua comunidade para que, quando as sementes brotarem gerem vida e renovação.

Por Alan Dick