Trânsito

Desde que iniciou a obra do asfaltamento da rua Dom Pedro II, no início deste mês, os motoristas que cruzam a ERS-130, em Arroio do Meio, estão tendo de fazer a travessia um pouco mais ao sul, e não no antigo ponto delimitado.

Isso os obriga a passar sobre os tachões de eixo, o que pode ser interpretado como infração de trânsito. Por se tratar de uma situação completamente atípica, considerando as obras em andamento, a orientação do Grupo Rodoviário da Brigada Militar é com que os motoristas façam o retorno na rótula de acesso ao bairro Aimoré, pela rótula de acesso ao Centro, ou ainda, pela Juscelino Kubitschek, que passa por baixo do viaduto junto ao arroio Grande.

O coordenador municipal da secretaria de Planejamento, Carlos Rafael Black revelou que assim que for concluído o asfaltamento, que é considerado de maior complexidade, serão dadas continuidades as melhorias no entorno do cruzamento da Dom Pedro II, que já estão sendo conduzidas por empresários proprietários de estabelecimentos na área. “Já está sendo tratado com a EGR. Vamos delimitar, confinar fluxo e melhorar a sinalização. Hoje é uma terra sem lei”. Black não descartou uma solução antecipada envolvendo os tachões.

Por Alan Dick