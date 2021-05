Greicy Weschenfelder

Parece clichê mas e é mesmo. Só se dá valor a alguém ou algo depois que se perde. Há quatro anos escrever esse texto não é nada fácil para mim, e vou protelando a entrega. O domingo das Mães se torna bastante triste para quem não a tem mais. Só que vamos lá, sei que não sou a única e que devemos ficar com as lembranças e os tantos Dias das Mães que passei ao lado da minha mãezinha querida; a Genides.

Essa data não deve passar em branco mesmo. Pensar em mãe é pensar em homenagear esse ser humano tão especial e que se doa tanto. A doação já começa na gravidez. E a partir do nascimento do filho uma nova mulher. Uma mulher forte, guerreira; capaz de doar a sua vida pelo filho. Ela se multiplica em várias funções e tarefas para dar o seu melhor sempre. Esquece de si para ver seu coração palpitando noutra pessoa.

Mães, já dizia o poeta Mário Quintana, é uma palavrinha tão pequena mas que cabe o infinito e do tamanho do céu. Ele tem razão. Às vezes é até difícil definir o que é a mãe para cada um de nós.

Quem nunca precisou de um conselho da mãe, aquela que é nossa verdadeira amiga e sempre quer nosso bem? Quem nunca esperou só o momento de ganhar aquele abraço apertado e o conselho e aconchego dela. Quem nunca desabafou horas e ela só escutando e com mil tarefas para fazer. E aquela comida que só ela saber fazer…. e aquele olhar doce que nos entende… e a mão para a massagem….

Por vezes, falhamos e não reconhecemos o amor que sentimos por elas. Por isso, vale a leitura de textos como este, vale vermos os apelos aos dias das mães para nos darmos conta de que um elogio, um abraço e a declaração de todo nosso amor as mães vale a pena. Melhor, se todos os dias, pois a vida é breve e elas já fizeram tanto por nós.

As mães erram também, com certeza. Porém, como os filhos são partes delas, o próprio coração batendo fora do seu peito, sempre será com intuito de proteger e guiar no melhor caminho.

Que o próximo domingo seja um dia dedicado a elas e que especialmente a saúde esteja com elas, pois enquanto redigia o texto fiquei pensando que muitas mães podem estar doentes. Também pensei nas mães que perderam seus filhos e que também é um dia difícil. Entendamos que dias difíceis todos temos e servem para tirarmos lições.

Meu domingo será de pensar na minha mãe e rezar. Também um dia para parabenizar a todas as mães maravilhosas que vão e devem comemorar.

