Geral

Foi entregue na última semana, no gabinete do Executivo, o termo de cedência para permissão de uso de área de terras para o Moto Clube de Arroio do Meio (Mocam). Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Danilo Bruxel, a vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, o coordenador do Planejamento, Carlos Black e membros da diretoria da entidade, Luiz Carlos Kunrath, Fernando Petry e Jonas Leidens.

A área de 1,7 hectare está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro São José, fundos do CTG Querência do Arroio do Meio. Sua permissão de uso é concedida por 10 anos, podendo ser prorrogada por igual período. Com este termo de cessão, a entidade poderá edificar benfeitorias para uso próprio sem ressarcimento pelo município no caso de devolução da área ou término na permissão de uso.

Além disso, a entidade ficará responsável pela manutenção do patrimônio e o pagamento das despesas recorrentes de água e luz. Ainda assim ficará garantido ao município o direito de requerer o uso da área quando houver necessidade.

Conforme um dos integrantes do grupo, Luiz Carlos Kunrath, essa área de terras havia sido cedida em 2006, durante o governo do atual prefeito, somente de forma verbal. “Agora queremos construir uma sede e para isso era preciso um documento oficial”, ressalta. Fundado em 2001, o Mocam utiliza este espaço para a realização de treinos e eventos.

Por Alan Dick