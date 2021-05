Resenha do Solano

A largura das ruas e calçadas de uma cidade são resultado – ao longo das épocas – da ‘generosidade’ e de consensos explícitos em leis, que levaram as famílias e donos de áreas em ceder espaço para domínio público. Existem locais muito mais ‘socados’ que Arroio do Meio. Mas é complicado, de uma hora para a outra, alargar e modernizar tudo. Assim como transformar uma ERS-130 numa Freeway, etc. Exceções existem, mas são pontuais. Quanto mais longa e rica a história e cultura de uma cidade, maior o ‘rabo preso’ com o passado.

Dito isso, as pessoas precisam estar cientes de alguns riscos. Os atropelamentos de um pedestre em Rui Barbosa na terça-feira, de um ciclista em Bela Vista na semana passada e a fatalidade envolvendo um motociclista na ERS-130, sábado, evidenciam que não temos infraestrutura viária para duas rodas e para pernadas.

Não foram os primeiros acidentes. Também, infelizmente, não serão os últimos. A adrenalina de estar ao vento ou a liberdade de se estar solto na rua, olhando e sendo visto, em primeiro lugar, em parte, é uma escolha pessoal.

Quem conduz veículos potentes e bikes, sabe que a velocidade é envolvente, mas muitos antes disso, descuidos e acidentes acontecem. Não há como estar atento a tudo em todos os instantes. Corridas a pé e caminhadas também não são nada seguras. Distrações ocorrem. Além disso, não temos padronização de acostamentos e calçadas. E o chão duro e irregular ‘detona’ mais o corpo do que espaços preparados para exercícios.

O perigo da prática do ciclismo e caminhadas, especialmente à noite, foi abordado por alguns políticos nos bastidores da inauguração do kartódromo Kart Show.

PRÉ-TEMPORADA INTENSA – Muitas coisas boas estão rolando e outras ainda vão acontecer em 2021. Especialmente no segundo semestre, quando a ‘turbulência’ passar e o cenário voltar a ficar mais claro. Tem gente que vem se preparando para essa boa fase há mais tempo, e conhece muitos caminhos e atalhos para acertar menos do que errar. A pré-temporada mal começou.

Mas, jogando lá na frente, politicamente falando, em âmbito municipal, a tendência é de que o PP e PDT se fortaleçam e aumentem seu número de protagonistas eleitorais. Claro, se aproveitarem bem as oportunidades.

O MDB vai passar por um processo de renovação natural de líderes. Mas quem pensar que está “morto”, está muito enganado. A sigla está no DNA do município, seja culturalmente e institucionalmente. Mais recentemente, só ficou fora da prefeitura na época do Backes (1993/1996) e, agora, após um ciclo de muito êxito.

Em âmbito estadual, os emedebistas estão mais organizados e engajados para levar a eleição ao Piratini em 2022. Embora o deputado federal Alceu Moreira tenha a preferência e tenha o partido na mão, o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, também está preparado, afinado e afiado com a política estadual, além disso mobilizado por manter união do MDB nos últimos pleitos. O resultado das eleições estaduais pode deixar a disputa eleitoral de 2024 muito intensa e interessante.

Falando em 2022, há fortes especulações de que tanto o MDB como o PP locais tenham candidatos à Assembleia Legislativa, com boas chances de suplência, dependendo de algumas circunstâncias. O corpo a corpo também vai reforçar nomes para 2024.

A tendência é de que teremos mais maratonistas e ultramaratonistas eleitorais. Muitos buscando o melhor nível para se manter nos trend topics do imaginário popular. Há muitos em treino e outros buscando a melhor metodologia, inclusive em parcerias. A intensidade cardiovascular é importante para desenvolver determinadas habilidades. A cantora e atriz Jenifer Lopez encontrou uma maneira de aprimorar a técnica vocal durante a prática da aeróbica. Imagina o que os nossos políticos não vão fazer para cativar os eleitores.

Por Alan Dick