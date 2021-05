O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Sob a direção da empresária Jacqueline Tamara Fuhr, reinaugurou na quarta-feira, dia 5, em Arroio do Meio, a loja Toda Linda. A loja está localizada na rua Presidente Vargas, número 1551, no bairro São Caetano.

A atenção e a satisfação do cliente fazem parte do atendimento da loja, que oferece ampla variedade na linha feminina, masculina, infantil e linha íntima, de pijamas e fitness feminina: top, legging, corsário, bermudas, com produtos de qualidade e ótimo preço.

O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min e nos sábados, das 8h30min às 11h45min e das 13h30min às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp 99686-3318. A proprietária convida a comunidade para fazer uma visita e conhecer a loja.

Por Alan Dick