O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O CTG Querência do Arroio do Meio concluiu na última semana as atividades do projeto Querência Virtual. A iniciativa foi lançada no fim de 2020, contemplada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e patrocínio da empresa Vale Log. A finalização, via live, mostrou a nova indumentária da Invernada Juvenil e as danças que vinham sendo ensaiadas em ambiente virtual.

O objetivo da proposta cultural foi promover encontros e ensaios virtuais para as invernadas Mirim, Juvenil e Veterana, além de oportunizar uma série de transmissões pelas páginas do CTG no Facebook, Instagram e YouTube. A coordenadora artística do CTG, Claudete Rempel explica que o projeto surgiu da necessidade de manter as atividades artísticas e culturais ativas durante o período de pandemia. “Desde abril de 2020 nossos instrutores Vinícius dos Santos (invernadas Mirim, Juvenil e Veterana) e Marinês Erthal (Dente-de-leite) promoveram encontros virtuais via Meet com os grupos. Nesses encontros, falamos de dança, de lendas, declamação e de outras modalidades artísticas. A partir dessa experiência tivemos a ideia de montar um projeto para Lei de Incentivo à Cultura, pedindo verba para confecção de uma indumentária nova para o grupo juvenil (que há mais de 10 anos usava a mesma), gravar as músicas que utilizamos para dançar e ter material para divulgação nas redes sociais”, explica. A indumentária nova tem desenho de Joni Bilhar, do Traço Gaúcho, confecção de Irlanda de Oliveira, acessórios, botas e sapatilhas, Loja Prenda Bonita, tecidos, Loja Entrenalhas. As músicas foram gravadas e tocadas por Guilherme Valadas.

Entre as diferentes atividades que o público pôde acompanhar na página do CTG, destaque para o Show de Talentos, organizado pela Invernada Veterana, onde todos os dançarinos e artistas individuais se envolveram. Foram 30 vídeos com danças, contação de causos, declamações e apresentações de instrumentos como gaita e violino. A retomada de brinquedos e brincadeiras folclóricas feita pela Invernada Mirim foi outro momento de destaque e nostalgia, assim como a apresentação do espetáculo Noivas de Preto, que propôs um resgate histórico de casamentos germânicos de Arroio do Meio. “Esses projetos foram um grande incentivo para nossos grupos. Atualmente estamos com 10 casais na Juvenil, 13 na Veterana. Fica nosso agradecimento à Lei de Incentivo à Cultura – Pró-Cultura, empresa Vale Log, que investiu e acreditou no projeto, a todos os músicos, costureira, dançarinos, instrutores, coordenadores e em especial à patronagem, que se envolveram com o projeto e fizeram com que nesta pandemia pudéssemos manter ativo nosso CTG e nossas tradições”, encerra Claudete.

Por Alan Dick