Indústria

Empresa aposta na força do segmento de produção para o desenvolvimento

Muito mais do que transformar matéria-prima em produtos, contribuir para o desenvolvimento da comunidade local e, também, do país. Esse é o pensamento da Neugebauer quando se trata da indústria. Com foco na qualidade e na segurança dos processos, principalmente, de seus colaboradores, a empresa vem trabalhando para garantir esse desenvolvimento por meio da melhoria dos processos e do foco. “Todo o investimento na fábrica resulta no fomento da economia, gerando empregos e contribuindo para a cadeia produtiva”, lembra o diretor comercial da empresa, Sergio Copetti.

Em 2020, mesmo com a pandemia, a Neugebauer obteve crescimento igual ao ano anterior, acima de dois dígitos. Isso foi possível em razão das medidas adotadas, em meio ao cenário atual, acompanhando as orientações dos órgãos de saúde e optando por manter o planejamento de produção para o período, de forma a cumprir o compromisso da entrega de pedidos aos clientes e garantir o pleno abastecimento do mercado. “Assim possibilitamos que os consumidores encontrassem os produtos da marca nas prateleiras. Esse planejamento foi realizado com total responsabilidade em relação à saúde e bem-estar de todos os colaboradores e parceiros”, reforça Copetti. Sediada em Arroio do Meio desde 2013, a empresa conta hoje com cerca de 430 colaboradores atuando na planta industrial, entre operação e apoio. Ao total, a empresa conta com 630 colaboradores.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é onde está presente o maior relacionamento com os consumidores e onde se concentra metade do volume comercializado pela empresa. A Neugebauer é a terceira marca mais consumida no mercado do estado, com uma participação de 19,4%. Ao todo, o Sul concentra 65% do volume de chocolates. “Da mesma forma que conquistamos o consumidor gaúcho, queremos surpreender os consumidores e os canais de distribuição de outros estados com a qualidade do produto e serviços prestados aos canais de vendas”, destaca o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel. Com a estratégia de oferecer qualidade a preço competitivo, o plano é expandir para o restante do país, com aumento de distribuição principalmente nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O estado de São Paulo, por exemplo, já representa 20% do volume da empresa, e a tendência é continuar crescendo.

Arroio do Meio sedia a modernização

Hoje a fábrica da Neugebauer conta com uma estrutura moderna e eficiente em tecnologias de fabricação e embalagens do mercado mundial. Equipamentos da Suíça, Áustria, Alemanha e Itália garantem um padrão de qualidade internacional aos chocolates Neugebauer.

Na instalação são produzidos diariamente em média 65 mil kg de chocolates, 38 mil kg de candies e 18 mil kg de doce de leite, totalizando 121 mil kg. Além disso, como garantia da qualidade do produto que chega ao consumidor, a empresa é certificada na norma internacional FSSC 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, que monitora a segurança na produção e distribuição de alimentos.

Crença no poder da indústria desde o início

A Neugebauer sempre acreditou no poder da indústria. Tanto que se trata da primeira fábrica de chocolates do Brasil, fundada em 1891, pelos irmãos Franz e Max Neugebauer, junto com Fritz Gerhardt, em Porto Alegre/RS. Desde o princípio a empresa primou pela qualidade de produtos, o que resultou em crescimento da fábrica, linha de produtos e distribuição, tornando a marca referência em chocolates no estado do Rio Grande do Sul.

Assim, em 1903, os sócios adquiriram um novo terreno, no bairro Navegantes, também em Porto Alegre, onde um ano mais tarde foi inaugurado o prédio que acompanhou a história da empresa por muitos anos. Nas novas instalações, foi ampliada a área industrial e aberta a primeira loja de produtos. A utilização das instalações no Bairro Navegantes se manteve durante 110 anos, até 2013, quando a nova fábrica foi inaugurada em Arroio do Meio.

SOBRE A NEUGEBAUER

Com 129 anos de história, a Neugebauer está presente em mais de 50 países. A empresa conta com uma histórica tradição no mercado de chocolates e apresenta crescimento acima dos dois dígitos nos últimos anos. Entre vários outros fatores, o grupo destaca-se por oferecer ao mercado consumidor uma grande variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores.

Por Alan Dick