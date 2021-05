Esportes

A Copa Libertadores foi motivo de vexame para o time do Inter na noite de terça-feira, quando a equipe jogou na Venezuela e perdeu de virada por 2 x 1 para Deportivo Táchira. Mesmo largando na frente no placar com gol de Tiago Galhardos cobrando pênalti já no segundo tempo, a equipe não teve forças para segurar o placar, cometendo inúmeras falhas individuais e coletivas que resultaram na vitória da equipe venezuelana. O próximo compromisso do Inter na Libertadores será na quinta-feira, dia 20, quando joga no Paraguai com o Olímpia. A última partida da fase de classificação está prevista para o dia 26, em Porto Alegre, com o Always Ready, da Bolívia. O Inter integra a chave “B” junto com o Olimpia (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e o Always Ready (Bolívia). Nesta fase, disputada em turno e returno e todos contra todos dentro da chave, classificam-se os dois primeiros.

Por Alan Dick