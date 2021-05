Indústria

Mesmo diante da pandemia, as atividades essenciais nos setores de serviços e industrial mantiveram o ramo dos transportes e logística em plena atividade. Empresas se reinventaram e buscaram novas alternativas para atender o mercado, aumentando a frota de veículos para o transporte de cargas e passageiros, principalmente para indústrias na região.

Com as restrições, suspensão das aulas e cancelamento de viagens turísticas em toda a região sul, o proprietário da Empresa Palmas Sul, Ivanir Rogério Auler, 44 anos, manteve o foco da empresa no transporte de cargas fechadas. Os caminhões da empresa foram direcionados para o transporte principalmente de materiais de construção e alimentos. Já os ônibus seguiram na estrada com o fretamento de funcionários para três industrias de Arroio do Meio, que em nenhum momento deixaram de trabalhar.

Segundo ele, o aumento de produção das indústrias e cooperativas e as vendas de mercadorias pela internet alavancaram o setor de logística em todo o estado. “Uma das maiores dificuldades ainda está sendo a contratação de mão de obra especializada e qualificada. Existe uma exigência grande das empresas com o cuidado da mercadoria. Além da necessidade de manter a qualidade dos meus veículos”, explica Auler.

Mesmo com o cancelamento de viagens, as manutenções das atividades no setor industrial fizeram com que a Palmas Sul mantivesse o quadro de 20 funcionários. “Demissões iriam prejudicar a empresa futuramente, para a contratação de novos profissionais. Agora com as atividades sendo retomadas, podemos continuar normalmente como antes, com uma equipe qualificada que já conhece o sistema de trabalho”.

A Empresa Palmas Sul está há mais de 15 anos no mercado, possuindo a matriz no distrito de Palmas e uma filial em São Caetano. A frota é composta por 23 veículos entre carros executivos, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões, todos direcionados para o transporte de cargas fechadas, turismo, fretamento e transporte escolar. Além do proprietário Ivanir, a empresa tem na gerência geral, Marcio Gartner.

Para o futuro, Ivanir é cauteloso e prefere não fazer projeções. A empresa, aos poucos, está retomando as atividades. Mais recentemente, a Palmas Sul retomou o transporte escolar em Arroio do Meio, após um longo período de paralisação. Mesmo com as flexibilizações, todos os cuidados estão sendo seguidos como o distanciamento entre as crianças e higienização para se evitar a contaminação.

Por Alan Dick