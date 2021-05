Esportes

O Grêmio aproveitou o bom momento para levar mais um troféu para sua galeria. No domingo sagrou-se Tetracampeão Gaúcho diante de seu maior ríval, o Internacional. O título foi decidido numa melhor de dois grenais, onde o Grêmio venceu o primeiro por 2 x 1 no Beira-Rio e no domingo, na Arena, empatou em 1 x 1. O título, que representou o 40º título na história do futebol gaúcho, foi muito comemorado pelos gremistas a partir do apito final do árbitro Leandro Vuaden, que dirigiu o grenal final, e ainda com mais intensidade quando Geromel e Maicon receberam o troféu de campeão da Federação Gaúcha de Futebol, organizadora do campeonato.

Dentro de campo, a partida de domingo, ficou marcada por muita disputa, estratégias táticas, brigas, confusões e expulsões. O Inter teve boas iniciativas durante grande parte do primeiro tempo, até que, aos 37min, o árbitro expulsou o jogador colorado Yuri Alberto e o tricolor Rafinha, do Grêmio, após se envolverem em um desentendimento. O Grêmio, treinado por Tiago Nunes, que tinha a vantagem de jogar pelo empate, abriu o placar aos 51min através de Ferreirinha, após jogada pessoal sobre o lateral Rodinei.

No segundo tempo, o Inter, do técnico Miguel Ángel Ramírez, se posicionou de forma mais ofensiva com objetivo de reverter o placar desfavorável. Para colocar as idéias em prática, pouco foi criado ofensivamente. A maioria das jogadas pararam na defensiva gremista. O gol de empate veio através de Rodrigo Dourado, aos 21min, que concluiu de cabeça um cruzamento de Moisés, que cobrou falta no lado esquerdo. Após o empate, o Inter ainda forçou algumas jogadas de ataque, enquanto que o Grêmio buscava jogadas de contra-ataque, sendo que perdeu pelo menos mais três chances claras de gol através de Vanderson que chutou na trave, Ferreirinha e Ricardinho, que desviou para fora um lance de dentro da pequena área. Antes de Leandro Vuaden encerrar a partida, ainda teve um tumulto que envolveu gremistas e colorados de dentro e de fora do campo, selando mais uma vez a vergonha para o clássico grenal e para o futebol gaúcho.

No final da partida, enquanto o Inter cercou o árbitro para dirigir reclamações e Vuaden ainda apresentou cartão vermelho para Paolo Guerrero, o Grêmio foi para festa. Em meio a muita emoção, atletas, dirigentes e comissão técnica se abraçavam para comemorar a conquista. A explosão foi ainda maior com a entrega do troféu. A festa tricolor contagiou todo o estado, onde os gremistas festejaram não só o tetracampeonato, como a ampla vantagem que vêm tendo sobre os colorados em grenais.

O Grenal de domingo foi de número 432, na história do clássico. O Grêmio chegou a seu 40º título estadual. Para chegar ao título de 2021, disputou 15 partidas com 10 vitórias, quatro empates e uma derrota, tendo um aproveitamento de pouco mais de 71%. Seu ataque marcou 30 gols e a defesa sofreu 12 gols.

Pandemia impediu maior comemoração

Durante o domingo em Arroio do Meio, não houve registros e nem denúncias de aglomerações, de acordo com o plantão da Vigilância Sanitária. Apenas pessoas telefonando para buscar informações sobre as regras de flexibilização.

A reportagem do AT circulou pelas ruas e não constatou exageros. Apenas pequenos grupos de amigos assistindo o jogo em alguns estabelecimentos, dentro das normas da covid-19 e uma pequena carreata após o jogo na quadra da Praça Flores da Cunha. Pelo apurado nos compartilhamentos de informações das redes sociais, a maioria das pessoas assistiu ao jogo de casa.

Apesar de o Tetracampeonato Gaúcho em cima do maior rival ser importante para os torcedores do Grêmio, o título em si não é considerado algo tão expressivo a ponto de virar motivo de festa.

Ano de grandes expectativas

O cônsul do Grêmio de Arroio do Meio, Dante Balestro Sobrinho, avalia que o Grêmio que o título foi expressivo, considerando que o time estava desacreditado no início do Campeonato Gaúcho, após trocas no comando técnico e desclassificação na fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Isso, para ele, mostra que o grupo é forte, e que a base, desde a era Romildo Bolzan, tem dado respaldo a solidez dos jogadores mais cascudos. Isso evidencia que o clube tem peças de reposição que se equivalem aos jogadores negociados para se manter competitivo.

Dante também está confiante com contratações pontuais, que ao que tudo indica vai intensificar a força do ataque. Porém, avalia que até o Grenal, a maioria dos adversários teve competividade inexpressiva em decorrência da crise econômica que afeta o futebol latino e gaúcho, e o clássico não é um parâmetro ideal de análise de desempenho. “Estava indefinido até o fim”.

Para o cônsul, as verdadeiras provas de fogo virão durante o Campeonato Brasileiro que inicia domingo, segunda fase da Copa Sul Americana e Copa do Brasil. “O novo técnico Tiago Nunes está superando as contestações de parte da torcida, as contratações estão dando resultados e a base está surpreendendo. Ao que tudo indica teremos um time muito forte para Copa Libertadores em 2022”.

Quanto aos impactos da pandemia no quadro social e rotina de jogos, Dante acredita que o fato da torcida gremista ser participativa, o clube não sofreu tanto com inadimplência e queda de receita, como outros. Mas em sua concepção, haverá dificuldades em estabelecer critérios para uma ocupação gradativa dos estádios, por isso defende um retorno massivo e não parcial. “Vai ser complicado controlar o entusiasmo da torcida. Logo todos estarão imunizados”.

Por Alan Dick