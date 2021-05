Esportes

O Campeonato Gaúcho de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol conheceu no final de semana os seus dois finalistas, com a disputa dos jogos da rodada da volta da fase semifinal entre a dupla Caju e dupla Grenal. As duas partidas foram realizadas em Porto Alegre. O Inter foi o primeiro finalista. A equipe entrou em campo na noite de sábado, no estádio Beira-Rio, onde venceu por 4 x 1 do Juventude, com gols de Yuri Alberto, Maurício, Edenilson (cobrando pênalti) e Rodinei. No placar, agregado nas duas partidas da fase semifinal, o Inter venceu por 4 x 2. O Grêmio assegurou a outra vaga de finalista no domingo, quando venceu por 2 x 0 do Caxias, com gols de Matheus Henrique e Ferreirinha. No agregado, o Grêmio somou 4 x 1.

A decisão do títul entre Grêmio e Inter acontece numa melhor de duas partidas. No caso de uma vitória de cada equipe ou de dois empates, a decisão vai direto para os pênaltis. O primeiro confronto está marcado para domingo, dia 16, no estádio Beira-Rio e a partida da volta na Arena do Grêmio, no dia 23 de maio. Os dois jogos estão previstos para iniciar às 16 h. Este será o primeiro Grenal após a era Renato Portallupi, no Grêmio que passou a ter como comandante Tiago Nunes. O Grêmio, que é o atual campeão gaúcho e vive grande momento com seu atacante Ferreirinha, busca seu 40º título estadual. Entre as novidades gremistas para este Grenal está a entrada do volante Thiago Santos, um protetor dos zagueiros que libera os meias e a possível escalação de Darlan, que está trazendo um novo modelo de jogo ao meio do campo gremista.

O Inter, treinado pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez ainda não convenceu a massa colorada. A equipe vem de altos e baixos com goleadas diante de adversários considerados tecnicamente mais fracos e derrotas principalmente quando joga fora do Beira-Rio e apresenta uma falta de rendimento. A equipe ainda tem muitas dúvidas em sua escalação, a maioria por questões técnicas. Para o Grenal de domingo, é certo que não vai poder contar com Taison, recém contratado que não está inscrito para o Campeonato Gaúcho. Outra dúvida é Patrick, que se recupera de lesão. No mais, a equipe apresenta dúvidas técnicas no setor defensivo e no meio do campo.

Por Alan Dick